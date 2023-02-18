Польский генерал Скшипчак призвал «разоружиться» и отправить Киеву «не барахло»

Варшава, , 10:48 — REGNUM Если Польша рассчитывает на успехи Киева в конфликте с Москвой, то республика должна прекратить отправлять киевскому режиму оружейный хлам. Об этом, как передает местная газета Rzeczpospolita, заявил бывший заместитель министра обороны страны Вальдемар Скшипчак.

Польша и Украина Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Давайте больше не будем касаться барахла, изношенного снаряжения со складов, отложенного, потому что история так велела», — сказал он, добавив, что на складах находится устаревшее снаряжение, которое по технологиям уступает современным боевым системам.

Генерал призвал поставить на Украину современные боевые системы, потому что «у русских есть количественное преимущество».

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По мнению Скшипчука, Киев не сможет одержать победу, если будет получать технику «из чулана». Он подчеркнул, что в настоящее время Москва не угрожает Польше и другим странам Североатлантического альянса, а также добавил, что Варшава может частично разоружить свои Вооружённые силы и отправить оружие в Киев.

«Так что время играет пока в пользу украинцев, но если русские пойдут в наступление, то может быть слишком поздно помогать Украине», — подытожил экс-замминистра обороны Польши.

Как сообщало ИА REGNUM, экс-советник ЦРУ Джеймс Рикардс высказал мнение, что американский президент Джо Байден, которого врач Белого дома Кевин О’Коннор назвал не иначе, как «здоровый и энергичный 80-летний мужчина», может направить войска в поддержку Киева.