Фанаты иранского клуба вывесили украинский флаг во время матча с «Зенитом»
Тегеран, 18 февраля 2023, 10:39 — REGNUM Фанаты иранского клуба «Сепахан» вывесили украинский флаг на трибуне во время матча с санкт-петербургским «Зенитом». Об этом сообщает портал Iran International.
Матч прошёл 17 февраля в иранском городе Исфахан и завершился победой «Сепахана» со счётом 0:2.
Футболисты «Сепахана» забили два гола в первом тайме — на четвёртой и 45-й минутах. В перерыве матча «Зенит» полностью поменял состав.
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