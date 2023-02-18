Тегеран, 18 февраля, 2023, 10:39 — ИА Регнум. Фанаты иранского клуба «Сепахан» вывесили украинский флаг на трибуне во время матча с санкт-петербургским «Зенитом». Об этом сообщает портал Iran International.

Цитата из видео: «Иранские болельщики с украинским флагом на матче между иранским ФК «Сепехан» и российским ФК» Иранские болельщики с флагом Украины

Матч прошёл 17 февраля в иранском городе Исфахан и завершился победой «Сепахана» со счётом 0:2.

Футболисты «Сепахана» забили два гола в первом тайме — на четвёртой и 45-й минутах. В перерыве матча «Зенит» полностью поменял состав.

Стоит отметить, что Iran International является оппозиционным прозападным СМИ, а игроки «Сепахана» играют в жёлтых футболках. Поэтому было ли действие болельщиков политическим жестом или они сами стали жертвой чьей-то провокации, осталось за кадром.