Москва, , 13:14 — REGNUM Вооружённые силы России уничтожили около села Новоберислав Херсонской области «блуждающий» 120-миллиметровый миномет ВСУ, из которого боевики обстреливали дома мирных жителей в населённом пункте Каховка. Об этом 18 февраля сообщает РИА Новости, ссылаясь на собственный источник.

Военнослужащий РФ около РСЗО «Град» © Владимир Гердо/ТАСС

По информации агентства, 17 февраля около села Новоберислав российские артиллеристы ликвидировали миномет 120-миллиметрового калибра с боекомплектом и расчетом, также были уничтожены шесть военнослужащих ВСУ, ещё один получил ранения.

Уточняется, что это был «блуждающий миномет», из которого ВСУ обстреливали дома мирных жителей города Каховка.

Отмечается, что кроме этого, в районе населенного пункта Ингулец российские артиллеристы уничтожили гаубицу 2С3 «Акация» с боекомплектом, в результате были ликвидированы четверо бойцов ВСУ, один был ранен.