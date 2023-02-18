В Красноярском крае пьяный мужчина пытался выбросить годовалую дочь с пятого этажа

Минусинск, Красноярский край, , 10:40 — REGNUM В Минусинске Красноярского края пьяный мужчина попытался выбросить с пятого этажа своего годовалого ребёнка. Об этом сообщили журналистам в следственном управлении Следственного комитета по Красноярскому краю и Хакасии.

МВД Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Инцидент произошёл 18 февраля в доме, расположенном по улице Народная.

Как уточнили в ведомстве, мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, поругался с сожительницей. Требуя примирения, он пригрозил девушке убийством малолетней дочери. Не дождавшись согласия, злоумышленник взял ребёнка на руки и, подойдя к окну, высунул дочь за пределы квартиры.

Представитель СК РФ добавил, что ребёнка спасла соседка, прибежавшая на шум.

В настоящее время мужчина задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство малолетнего.

Как сообщало ИА REGNUM, возбуждено уголовное дело по двум статьям УК РФ после инцидента с захватом заложников в цветочном магазине в Москве. В том числе расследовать случившееся будут по статье 317 УК РФ («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов»).