Москва, , 10:30 — REGNUM Пожилой мужчина погиб под колёсами мусоровоза на улице Болотниковской в Москве. Об этом сообщает 18 февраля департамент транспорта Москвы в своём телеграм-канале.

Мусоровоз © Максим Григорьев/ТАСС

Мусоровоз, двигаясь задним ходом, наехал на 84-летнего пешехода во дворе дома 9к2 по улице Болотниковской в Нагорном районе столицы. Автомобилем управлял 43-летний мужчина, уточнили в прокуратуре Москвы.

Пострадавший скончался на месте. Установление всех обстоятельств произошедшего контролирует Прокуратура Южного административного округа.