Москва, 18 февраля, 2023, 10:30 — ИА Регнум. Пожилой мужчина погиб под колёсами мусоровоза на улице Болотниковской в Москве. Об этом сообщает 18 февраля департамент транспорта Москвы в своём телеграм-канале.

Максим Григорьев/ТАСС Мусоровоз

Мусоровоз, двигаясь задним ходом, наехал на 84-летнего пешехода во дворе дома 9к2 по улице Болотниковской в Нагорном районе столицы. Автомобилем управлял 43-летний мужчина, уточнили в прокуратуре Москвы.

Пострадавший скончался на месте. Установление всех обстоятельств произошедшего контролирует Прокуратура Южного административного округа.