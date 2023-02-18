Симферополь, 18 февраля, 2023, 10:19 — ИА Регнум. Украинские олигархи продолжают скрывать свои активы в Крыму. Об этом 18 февраля заявил глава крымского парламента Владимир Константинов.

Кирилл Кухмарь/ТАСС Владимир Константинов

«Украинские олигархи продолжают скрывать в Крыму свои активы, в том числе движимое и недвижимое имущество», — приводит слова Константинова РИА Новости.

По его словам, они перерегистрировали имущество на различные аффилированные структуры, чтобы труднее было выйти на подлинного собственника.

Он отметил, что в Крыму работа по выявлению имущества украинских олигархов, бизнесменов и политиков продолжается и будет доведена до конца. Средства от продажи национализированного имущества направят на поддержку участников спецоперации.

Также Константинов подчеркнул, что собственности тех украинцев, которые не вели антироссийской деятельности, ничего не угрожает.

Напомним, ранее крымский парламент национализировал имущество Игоря Коломойского, Рината Ахметова, Арсения Яценюка, Сергея Таруты, Нестора Шуфрича и других связанных с киевским режимом лиц.