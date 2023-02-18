В Хмельницкой области слышны взрывы
Хмельницкий, Украина, 18 февраля 2023, 10:26 — REGNUM В Хмельницкой области, расположенной на западе Украины, прогремели взрывы. Об этом 18 февраля сообщил губернатор региона Сергей Гамалий в своём телеграм-канале.
«В Хмельницком раздался взрыв», — написал он, уточнив, что часть города осталась без электричества.
Губернатор предупредил о возможных перебоях в водоснабжении, а также призвал жителей региона оставаться в укрытиях.
Как сообщало ИА REGNUM, ВСУ обстреляли Горловку в Донецкой Народной Республике.