Хмельницкий, Украина, 18 февраля, 2023, 10:26 — ИА Регнум. В Хмельницкой области, расположенной на западе Украины, прогремели взрывы. Об этом 18 февраля сообщил губернатор региона Сергей Гамалий в своём телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Взрыв

«В Хмельницком раздался взрыв», — написал он, уточнив, что часть города осталась без электричества.

Губернатор предупредил о возможных перебоях в водоснабжении, а также призвал жителей региона оставаться в укрытиях.

Как сообщало ИА REGNUM, ВСУ обстреляли Горловку в Донецкой Народной Республике.