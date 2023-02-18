В Конгрессе США рассказали, что Вашингтон думает о планах Киева по Крыму
Вашингтон, 18 февраля 2023, 10:29 — REGNUM Киев, скорее всего, не сможет заполучить Крым силовым методом. Об этом заявил конгрессмен США, ведущий демократ в комитете по вооружённым силам палаты представителей Адам Смит.
По его словам, в США озабочены возможной перспективой тяжёлой и долгой борьбы за Крымский полуостров, при этом американский конгрессмен не исключил подобного сценария, начатого Украиной.
«Я думаю, что люди все больше согласны с тем, что Украина не сможет военным путем отвоевывать Крым», — приводит его слова медиаорганизация Politico.
Он также отметил, что в лучшем случае будет достигнуто соглашение о «единой Украине».
Смит уточнил, что вопрос на самом деле заключается в том, смогут ли США дать гарантии безопасности для Киева, которые позволят Вашингтону и странам-партнерам продолжать осуществлять тренировки ВСУ и поставки оружия Украине.