Вашингтон, , 10:29 — REGNUM Киев, скорее всего, не сможет заполучить Крым силовым методом. Об этом заявил конгрессмен США, ведущий демократ в комитете по вооружённым силам палаты представителей Адам Смит.

Крым наш! Дарья Антонова © ИА REGNUM

По его словам, в США озабочены возможной перспективой тяжёлой и долгой борьбы за Крымский полуостров, при этом американский конгрессмен не исключил подобного сценария, начатого Украиной.

«Я думаю, что люди все больше согласны с тем, что Украина не сможет военным путем отвоевывать Крым», — приводит его слова медиаорганизация Politico.

Он также отметил, что в лучшем случае будет достигнуто соглашение о «единой Украине».

Смит уточнил, что вопрос на самом деле заключается в том, смогут ли США дать гарантии безопасности для Киева, которые позволят Вашингтону и странам-партнерам продолжать осуществлять тренировки ВСУ и поставки оружия Украине.