Москва, 18 февраля, 2023, 10:11 — ИА Регнум. В возрасте 50 лет умерла директор группы «Ночные снайперы» Лариса Пальцева. Об этом 18 февраля сообщила концертный директор группы Александра Рерих.

Telegram-канал Дианы Арбениной Лариса Пальцева

«Да, Ларисы не стало сегодня ночью», — приводит ТАСС слова Рерих. Причины смерти не уточняются.

Лидер группы «Ночные снайперы» Диана Арбенина в своём Telegram-канале написала: «Я очень люблю тебя, и я сделаю всё, чтобы не грустить и продолжать делать то, во что мы так верили и верим с тобой».

Пальцева родилась в Ташкенте 29 августа 1972 года. В 1990-е она работала в пресс-службе Пугачёвой и Киркорова, а также была пресс-атташе Земфиры (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом).

В 2001 году Пальцева стала директором и тур-менеджером группы «Ночные Снайперы». В 2013 году она покинула группу, но вернулась в 2017-м.