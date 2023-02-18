Симферополь, , 10:03 — REGNUM Украинские олигархи скрывают свои активы в Крыму, перерегистрируя их на различные аффилированные структуры. Об этом РИА Новости заявил председатель государственного Совета Республики Крым Владимир Константинов.

Политик напомнил, что в Крыму продолжается работа по выявлению крымского имущества украинских политиков, олигархов и предпринимателей, которые враждебно настроены к России.

По его словам, они продолжают скрывать свои активы в Крыму, переоформляя их на различные аффилированные структуры, чтобы было труднее их установить.

Уточняется, что средства от продажи национализированного имущества планируют передать на социальную поддержку участников специальной военной операции и членов их семей.

Константинов отметил, что собственности добропорядочных граждан Украины, которые не ведут антироссийской деятельности, ничего не угрожает.

Как передавало ИА REGNUM, в Крыму национализировали около 500 объектов, которые принадлежали украинским политикам и бизнесменам.