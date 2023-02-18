Турция, 18 февраля, 2023, 10:00 — ИА Регнум. Полузащитника футбольной сборной Ганы и турецкого клуба «Хатайспор» Кристиана Атсу нашли мёртвым при разборе завалов в Хатае. Об этом агент спортсмена Мурат Узунмехмет сообщил 18 февраля в Twitter.

Robert Smith via www. imago-image/Global Look Press Футболист Кристиан Гатсу

Футболист считался пропавшим без вести в результате землетрясения в Турции. Сообщения о том, что его спасли из-под завалов и доставили в больницу, появившиеся 7 февраля, позднее не подтвердились.

«Кристиан Атсу, к сожалению, найден мёртвым», — написал Узунмехмет.

Ранее агент футболиста раскритиковал мэра Хатая и почётного президента клуба Лютфю Саваша за то, что семье Атсу не предоставили поддержку. Родственники футболиста самостоятельно прибыли из Ганы в Хатай.

31-летний Кристиан Атсу собирался покинуть Турцию, чтобы навестить родных, но незадолго до землетрясения сдал билет на самолёт после победы его команды в матче турецкой Суперлиги 5 февраля. На 97-й минуте матча он забил эффектный штрафной, отмечает портал Goal.com.

«Это был его самый счастливый день. У него был рейс в 23:00, но он сдал билет. В 4:00 произошло землетрясение. Абсолютная трагедия», — рассказал управляющий менеджер «Хатайспора» Фатих Илек.