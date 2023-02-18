Вашингтон, , 09:41 — REGNUM Заместитель советника президента США по национальной безопасности Джон Файнер на следующей неделе проведет секретные переговоры с министром иностранных дел Тайваня Джозефом Ву и советником по национальной безопасности Веллингтоном Ку. Об этом пишет газета Financial Times, ссылаясь на собственный источник.

Влияние США на Тайвань Иван Шилов © ИА REGNUM

По информации издания, в Вашингтоне пройдет специальный дипломатический диалог, который должен остаться закрытым, чтобы не вызвать гнев Китая.

Отмечается, что делегация из Тайваня приедет в Вашингтон в выходные, а на следующей неделе состоится встреча с заместителем советника президента США по национальной безопасности Джоном Файнером.

Уточняется, что во встрече может принять участие и заместитель госсекретаря Венди Шерман.