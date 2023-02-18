Мелитополь, 18 февраля, 2023, 09:26 — ИА Регнум. Украинские военные усилили грабеж местного населения в подконтрольной Киеву части Запорожской области, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Edgar GutiÃ©rrez/Global Look Press ВСУ

«На подконтрольной украинским боевикам территории Запорожской области усилен грабеж местного населения», — сказал он РИА Новости.

По его словам, украинские оккупанты, выдавая себя за защитников, грабят регион, осознавая, что приближается время, когда им придется поспешно бежать, спасая свои жизни.

«Местное население оккупированной части нашего края понимает, что если на улице видно «захистника», то срочно нужно прятаться», — добавил Рогов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Рогов заявил, что руководству Украины следует прекратить опасные игры вокруг Запорожской АЭС, в том числе перестать блокировать подачу воды в Каховское водохранилище.

Он отметил, что киевский режим блокирует подачу воды с гидроэлектростанций, находящихся выше по течению Днепра. Это Днепровская, Среднеднепровская, Каневская и Киевская ГЭС.

Также отмети, что, по словам Рогова, ВСУ активизировались на запорожском направлении — диверсанты пытаются проникнуть вглубь территории, а также ведут разведку боем.

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