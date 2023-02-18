Рогов: ВСУ усилили грабеж населения в Запорожской области
Мелитополь, 18 февраля, 2023, 09:26 — ИА Регнум. Украинские военные усилили грабеж местного населения в подконтрольной Киеву части Запорожской области, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
По его словам, украинские оккупанты, выдавая себя за защитников, грабят регион, осознавая, что приближается время, когда им придется поспешно бежать, спасая свои жизни.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Рогов заявил, что руководству Украины следует прекратить опасные игры вокруг Запорожской АЭС, в том числе перестать блокировать подачу воды в Каховское водохранилище.
Он отметил, что киевский режим блокирует подачу воды с гидроэлектростанций, находящихся выше по течению Днепра. Это Днепровская, Среднеднепровская, Каневская и Киевская ГЭС.
Также отмети, что, по словам Рогова, ВСУ активизировались на запорожском направлении — диверсанты пытаются проникнуть вглубь территории, а также ведут разведку боем.
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