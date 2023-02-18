Вашингтон, , 09:27 — REGNUM В США не нашли обломков сбитых над озером Гурон и на Аляске летательных аппаратов. Об этом сообщает пресс-служба Североамериканского командования ПВО.

Америка. США Иван Шилов © ИА REGNUM

По её информации, Северное командование США рекомендовало завершить поиски на озере Гурон и на Аляске.

Уточняется, что во время поисковых операций обломки воздушных объектов, которые были сбиты 10 и 12 февраля, обнаружены не были, при этом министр обороны не возражал против данной рекомендации.

Отмечается, что в районах проведения поисков отменят периметры безопасности, запрещающие полёты гражданской авиации.

По информации СМИ, поиски третьего объекта в Канаде в провинции Юкон продолжаются.

Как передавало ИА REGNUM, в обращении к Конгрессу США американский президент Джо Байден признал, что ликвидированные в воздушном пространстве страны объекты не имели разведывательных целей.