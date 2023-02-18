Журналист Херш: США своими действиями сплотили российский народ вокруг Путина

Вашингтон, , 09:10 — REGNUM Вашингтон своими враждебными действиями только сплотил граждан России вокруг президента страны Владимира Путина. Об этом заявил американский журналист, автор расследования о подрыве «Северных потоков» Сеймур Херш в интервью порталу consortiumnews.com.

Митинг в поддержку президента © Михаил Метцель/ТАСС

Он отметил, что США дали главе Российского государства повод, который сплотил жителей России вокруг него, что явилось действительно глупой вещью.

Херш напомнил о том, что год назад появились многочисленные публикации о якобы плохом здоровье Путина, отметив, что в Великобритании писали об этом намного больше, чем в США.

«Но мы также много говорили — «он выглядит больным», было много спекуляций», — напомнил автор расследования, отметив, что не поддерживает начало боевых действий на территории Украины.

«Но то, что мы сделали поведением, которое я описываю, — мы дали ему повод, из-за которого народ поддерживает его», — заявил журналист, добавив, что политики США с их формулировками (госсекретарь Энтони Блинкен, а также замгоссекретаря Виктория Нуланд, советник по национальной безопасности Джейк Салливан) очень воинственные.

Херш заявил, что они намного более враждебные, чем президент США Джо Байден. Он предположил, что вышеуказанные лица сильно давили на Байдена.

«У них у всех давняя неимоверная ненависть к Путину. Это почти личное, я думаю», — отметил журналист.

Как передавало ИА REGNUM, Херш провёл независимое расследование причин взрыва на газопроводах «Северный поток», он заявил, что Центральное разведывательное управление США доставило в Норвегию специальное оборудование, с помощью которого норвежские водолазы смогли заложить взрывчатку под эти газопроводы. Позже он сообщил, что, может быть, напишет больше о подрывах «Северных потоков», в том числе о том, как США готовились к теракту.