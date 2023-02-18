Москва, , 09:19 — REGNUM Сведение с орбиты грузового корабля «Прогресс МС-21», на котором произошла утечка теплоносителя, отложено. Об этом сообщает 18 февраля пресс-служба Роскосмоса.

Корабль «Прогресс» © Roscosmos/Global Look Press

Отмечается, что съёмка внешней поверхности грузовика, отстыкованного от российского модуля «Поиск» в составе МКС, не выявила визуальных повреждений.

«Сведение «Прогресса МС-21» с орбиты отложено», — говорится в сообщении.

Решение по дальнейшей программе полета корабля примет в течение дня госкомиссия. Грузовик либо пристыкуют к российскому узловому модулю «Причал», чтобы выяснить причину разгерметизации системы терморегулирования, либо сведут с орбиты.

Ранее в Роскосмосе сообщили, что в 05:26 мск «Прогресс МС-21» отчалил от модуля «Поиск» для разворота, который позволит космонавтам сфотографировать и снять на видео приборно-агрегатный отсек. Утечку хладагента там выявили 11 февраля. Предполагалось, что в 07:03 мск корабль начёт тормозить перед сходом с орбиты, а в 07:45 мск его несгоревшие фрагменты упадут в Тихий океан.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 октября 2022 года «Прогресс МС-21» доставил на МКС более 2,5 тонны грузов.