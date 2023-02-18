Канберра, , 08:53 — REGNUM Сторонники Российской Федерации и президента страны Владимира Путина 18 февраля провели акцию солидарности около здания генерального консульства России в Австралии. Об этом сообщает ТАСС.

Флаг Автсралии © Foto: Frank Sorge via www. imago-/Global Look Press

Отмечается, что на акцию в поддержку России вышли сотни людей, которых охраняли наряды полиции. Из громкоговорителей, установленных на автомашинах участников, были слышны пророссийские лозунги, а также призывы на английском и русском языках. На акцию пришли не только сербы, которые традиционно поддерживают Россию, но и американцы, испанцы, немцы, австралийские аборигены.

Уточняется, что на плакатах было написано: «Прекратите войну с Россией!»

Организатор митинга, проживающий в Сиднее, атаман Забайкальского казачества Семён Бойков напомнил, что Россия является единственной страной, которая смогла бросить вызов силам, которые видят мир однополярным, и она способна противостоять им.

Он также отметил, что в западных странах всё больше людей видят в России союзника в борьбе с общим врагом, люди понимают, что только Российская Федерация может быть гарантом подлинной свободы, поэтому они обращаются к русским за помощью и поддерживают их.

По словам одного из полицейских, которые обеспечивали порядок на мероприятии, митинги на Фуллертон-стрит, которые организовывают сторонники России с 24 февраля 2022 года, становятся всё более многонациональными и многочисленными.