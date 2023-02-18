Лидер КНДР Ким Чен Ын пришёл на спортивные соревнования вместе с дочерью

Пхеньян, , 08:55 — REGNUM Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын взял свою десятилетнюю дочь Ким Чжу Э на спортивные соревнования, приуроченные ко дню рождения покойного лидера страны Ким Чен Ира. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи.

Ким Чен Ын с дочерью на спортивных соревнованиях Официальный сайт Лидера КНДР

Между собой соревновались команды кабинета министров и оборонного ведомства. Они играли в футбол и перетягивали канат. Команда министерства обороны в футболе победила со счётом 3:1, в перетягивании каната — со счётом 2:0.

Министр обороны Кан Сун Нам, член президиума политбюро ЦК Трудовой партии Кореи Чо Ён Вон, члены правительства и сотрудники других министерств находились в числе зрителей.

По данным разведки Южной Кореи, у Ким Чен Ына и его супруги Ли Соль Чжу трое детей: две дочери и сын 2010, 2013 и 2017 годов рождения. До ноября 2022 года власти КНДР не подтверждали, что у главы государства есть дети. Почтовая корпорация Северной Кореи 14 февраля представила серию марок с Ким Чен Ыном и его старшей дочерью.