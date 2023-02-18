Москва, , 08:39 — REGNUM Деньги и подарочные карты оказались самым желанным подарком для мужчин ко Дню защитника Отечества. Об этом 18 февраля пишет ТАСС, ссылаясь на опрос одного из банков.

23 февраля © Максим Григорьев/ТАСС

Так, деньги либо подарочные сертификаты на 23 февраля хотели бы получить 29% опрошенных мужчин, при этом за носки, пену для бритья и другие полезные вещи проголосовали 24% респондентов. 17% участников опроса ответили, что им всё равно, какой они получат подарок, заявив, что главное — это внимание.

Отмечается, что 16% опрошенных хотят получить для себя свободное время, а 14% — сюрприз.

Уточняется, что 64% принявших участие в опросе женщин ответили, что намерены подарить мужчинам полезный подарок, 20% — подарят деньги либо подарочную карту, а 16% — планируют сделать «подарок для души», который запомнится надолго.

Согласно опросу, 58% участников опроса намерены в День защитника Отечества остаться дома, а 24% опрошенных рассчитывают на праздник на работе. 19% участников ответили, что намерены сходить 23 февраля в клуб, ресторан либо совершить короткую поездку.