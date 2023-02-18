Названы самые желанные подарки для мужчин ко Дню защитника Отечества
Москва, 18 февраля, 2023, 08:39 — ИА Регнум. Деньги и подарочные карты оказались самым желанным подарком для мужчин ко Дню защитника Отечества. Об этом 18 февраля пишет ТАСС, ссылаясь на опрос одного из банков.
Так, деньги либо подарочные сертификаты на 23 февраля хотели бы получить 29% опрошенных мужчин, при этом за носки, пену для бритья и другие полезные вещи проголосовали 24% респондентов. 17% участников опроса ответили, что им всё равно, какой они получат подарок, заявив, что главное — это внимание.
Отмечается, что 16% опрошенных хотят получить для себя свободное время, а 14% — сюрприз.
Уточняется, что 64% принявших участие в опросе женщин ответили, что намерены подарить мужчинам полезный подарок, 20% — подарят деньги либо подарочную карту, а 16% — планируют сделать «подарок для души», который запомнится надолго.
Согласно опросу, 58% участников опроса намерены в День защитника Отечества остаться дома, а 24% опрошенных рассчитывают на праздник на работе. 19% участников ответили, что намерены сходить 23 февраля в клуб, ресторан либо совершить короткую поездку.