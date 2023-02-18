Донецк, 18 февраля, 2023, 08:23 — ИА Регнум. ВСУ обстреляли Горловку в Донецкой Народной Республике, сообщили 18 февраля в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Владимир Гердо/ТАСС Последствия обстрела ДНР

«После 00:00 (совпадает с мск) зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 07:15 — н. п. Дзержинск — н. п. Горловка (Никитовский район): выпущено 4 снаряда калибра 152 мм», — говорится в телеграм-канале представительства.

Как сообщало ИА REGNUM, ВСУ за сутки 16 февраля 25 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики.

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