В ДНР за сутки от обстрелов ВСУ пострадал один мирный житель
Донецк, 18 февраля, 2023, 08:18 — ИА Регнум. В Донецкой Народной Республике за сутки от обстрелов со стороны ВСУ пострадал один мирный житель, сообщили 18 февраля в штабе территориальной обороны ДНР.
Владимир Гердо/ТАСС
Последствия обстрела Донецка
«За минувшие сутки в результате обстрелов ВФУ на территории Донецкой Народной Республики ранен один человек», — говорится в телеграм-канале штаба.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее разведчики ВС России засекли позиции диверсантов ВСУ, которые находились неподалеку от Кременной в Луганской Народной Республике.
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