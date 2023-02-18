Донецк, 18 февраля, 2023, 08:18 — ИА Регнум. В Донецкой Народной Республике за сутки от обстрелов со стороны ВСУ пострадал один мирный житель, сообщили 18 февраля в штабе территориальной обороны ДНР.

Владимир Гердо/ТАСС Последствия обстрела Донецка

«За минувшие сутки в результате обстрелов ВФУ на территории Донецкой Народной Республики ранен один человек», — говорится в телеграм-канале штаба.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее разведчики ВС России засекли позиции диверсантов ВСУ, которые находились неподалеку от Кременной в Луганской Народной Республике.

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