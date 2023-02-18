Владивосток, 18 февраля, 2023, 08:08 — ИА Регнум. Бывший депутат думы Владивостока Дмитрий Ямщиков погиб в зоне спецоперации на Украине. Об этом РИА Новости сообщил его коллега Михаил Веселов.

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«Сообщили печальную весть о гибели Дмитрия Ямщикова в зоне специальной военной операции», — сказал Веселов.

Дмитрию Ямщикову было 48 лет. Начинал трудовую деятельность в УВД Приморья старшим уполномоченным по борьбе с незаконным оборотом наркотиков.

В 2012 году был избран депутатом думы Владивостока IV созыва, курировал работу молодежной палаты при гордуме.

Возглавлял Инвестиционное агентство региона.

Как сообщало ИА REGNUM, член группировки «Приморские партизаны» Александр Ковтун погиб при выполнении боевой задачи в зоне проведения спецоперации на территории Украины.