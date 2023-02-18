Вашингтон, , 07:47 — REGNUM В США завершили поисковые операции обломков двух летающих объектов, сбитых 10 и 12 февраля.

Аэростат КНР Сергей Корсун © ИА REGNUM

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«Северное командование ВС США рекомендовало завершить поисковые операции близ Дедхорс (штат Аляска) и на озере Гурон, так как в результате обысков не было обнаружено каких-либо обломков воздушных объектов», — сообщили военные.

В поисках были использованы различные средства для обнаружения обломков, в том числе аэрофотосъемка и подводное сканирование. Но никаких результатов получено не было.

По мнению президента США Джо Байдена, летательные аппараты были связаны с частными компаниями или исследовательскими учреждениями и не являлись разведывательными.

Как сообщало ИА REGNUM, в США допускают возможность, что метеозонд из Китая случайно отклонился от заданного курса. За аэростатом военные и сотрудники спецслужб Соединённых Штатов следили с тех пор, как он вылетел с острова Хайнань.