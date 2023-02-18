Москва, , 07:26 — REGNUM Военнослужащие российской группировки войск в Сирии передали более 2,5 тонны лекарств и медицинских изделий госпиталям Алеппо. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Сирия Минобороны России

Читайте также: В Сирии подсчитали число погибших и пострадавших после землетрясения

В гуманитарный груз с медпомощью вошли антисептические и дезинфицирующие средства, гормональные препараты, системы для переливания крови, антибиотики, жаропонижающие и болеутоляющие препараты, а также многие другие медикаменты.

Основную помощь получили больницы, в которых проходят лечение пострадавшие от землетрясения.

Жители выразили благодарность российским военным.

Как сообщало ИА REGNUM, в Сирии окончательное число погибших при землетрясении составило 1414 человек, пострадавших — 2357.