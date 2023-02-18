Мюнхен, Германия, , 07:24 — REGNUM Киев может попытаться полностью захватить Крым, однако сдержать его в этом намерении может консенсус, который, вероятно, есть по этому вопросу. Такое мнение высказал на конференции по безопасности в Мюнхене представитель комитета по делам вооруженных сил палаты представителей Конгресса США Адам Смит, сообщила Politico.

Крым Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Я думаю, по большей части существует консенсус, люди осознают, что Украина не собирается военным путем занимать Крым», — сказал конгрессмен, предположив, что в решении этого вопроса вряд ли будут использованы силовые методы. Он допустил вероятность захвата Крыма только в том случае, если Украина примет такое решение самостоятельно, без оглядки на мнение союзников.

Политик также подчеркнул неотвратимость начала переговоров по ситуации на Украине и заявил о необходимости предоставить украинской стороне гарантии безопасности после их успешного завершения. На основании таких гарантий США и союзники смогут продолжить вооружение Украины, чтобы Россия снова не возобновила боевые действия через несколько лет — после того, как «переведёт дыхание».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее обозреватель Newsweek Дэниель Депетрис заявил о том, что США не поддержат президента Украины Владимира Зеленского в его намерении захватить Крым из-за страха быть втянутыми в войну с Россией.