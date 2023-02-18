Вашингтон, 18 февраля, 2023, 07:05 — ИА Регнум. В США скрывают информацию о последствиях схода с рельсов в штате Огайо поезда с химикатами. Такое мнение высказал ведущий на телеканале Newsmax Бенни Джонсон.

33.mchs.gov.ru Сошедший с рельсов грузовой поезд

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Он считает, что жуткое фото с места ЧП должны были напечатать на первых страницах всех изданий страны и показать по всем телеканалам, но этого не происходит.

«Они нанесли ядерный удар по американскому городу. Однако этот факт полностью игнорируют наши «лидеры-экологи». Почему?» — выразил недоумение Джонсон.

Он предположил, что последствия инцидента могут быть очень масштабными: «За этим кроется гораздо более мрачная история».

Как сообщало ИА REGNUM, лидер французской партии «Народный республиканский союз» Франсуа Асселино считает, что экологическую катастрофу, подобную той, которая произошла в американском штате Огайо, называли бы халатностью Владимира Путина или Си Цзиньпина, если бы ЧП произошло в России или Китае. Политик назвал произошедший в США взрыв химикатов событием, которое может повлиять на всё северное полушарие.

ЧП произошло 3 февраля. После схода десятков вагонов в атмосферу попали опасные вещества, которые воспламенились.