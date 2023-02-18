Вашингтон, , 06:41 — REGNUM Американский лидер Джо Байден после стрельбы в Миссисипи 17 февраля, в результате которой погибли шесть человек, назвал вооруженное насилие и нападения «эпидемией» США.

Джо Байден (сс)marcn

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Президент страны призвал конгрессменов принять меры для борьбы с «эпидемией». Ведь уже с начала 2023 года зарегистрировано 73 случая массовых расстрелов.

«Насилие с применением огнестрельного оружия — это эпидемия, и Конгресс должен действовать уже сейчас», — сказал Байден.

Как сообщало ИА REGNUM, один человек погиб и трое получили ранения в результате стрельбы в торговом центре в американском городе Эль-Пасо, штат Техас 16 февраля.