Москва, , 06:35 — REGNUM После утечки теплоносителя из системы транспортный грузовой корабль «Прогресс МС-21» отстыковался от российской части Международной космической станции. Трансляция процесса отсоединения велась Роскосмосом.

Грузовой космический корабль «Прогресс» NASA

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Угрозы экипажу МКС нет. Корабль развернули для того, чтобы появилась возможность сфотографировать и обследовать его повреждения. Космонавты справились с задачей. Манёвры проводились на безопасном расстоянии от МКС. Разворот осуществляли в телеоператорном режиме управления. После этого корабль продолжил полёт.

«Всё хорошо выполнено, даже более, чем планировалось», — прокомментировал действия космонавтов специалист на Земле.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 февраля в Роскосмосе сообщили о разгерметизации в «Прогрессе МС-21». Корабль пристыкован к МКС, но не используется, вход в него закрыт, а потому это не повлияло на работу станции.