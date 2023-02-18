Посол КНР: Китай хотел бы увеличить число регулярных и чартерных авиарейсов в Россию

Москва, , 06:05 — REGNUM Китайская сторона заинтересована в увеличении числа регулярных и чартерных рейсов в Россию. Об этом заявил посол КНР в Москве Чжан Ханьхуэй.

Китай Иван Шилов © ИА REGNUM

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Дипломат считает, что с помощью китайских авиакомпаний нужно восстановить те рейсы, которые были востребованы до пандемии коронавируса.

«Сейчас нужно делать больше регулярных и чартерных рейсов. Поскольку с вашей стороны много самолетов имеют двойную регистрацию, поэтому таким самолетам трудно летать в Китай. Но мы предлагали, чтобы наши авиакомпании открыли побольше рейсов между городами», — сказал посол РИА Новости.

Посол России в Пекине Игорь Моргулов в свою очередь добавил, что Москва приветствует решение КНР возобновить турпоездки.

Как сообщало ИА REGNUM, за 2022 год Петербург посетило 8 млн туристов, что на 2 млн больше, чем в 2021 году, но на 2 млн меньше, чем в допандемийном 2019 году, когда Петербург принял более 10 млн туристов.