Ван И: уничтожение аэростата КНР свидетельствует о предистеричном состоянии США

Мюнхен, Германия, , 06:01 — REGNUM Глава канцелярии комиссии по иностранным делам Центрального комитета Компартии КНР Ван И считает абсурдной политику США в отношении Китая. Об этом он заявил на встрече с министром иностранных дел Пакистана Билавалом Бхутто Зардари, сообщило агентство Xinhua.

Ван И Иван Шилов © ИА REGNUM

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Политик подчеркнул, что китайский аэростат попал в американское воздушное пространство из-за форс-мажора, отклонившись от курса. Действия США по этому поводу были несоразмерны произошедшему событию, уверен Ван И.

«Американская сторона, пренебрегая фактами, злоупотребила военной силой. США отреагировали чересчур, устроив шумиху. Подобные предистеричные действия свидетельствуют, что Соединенные Штаты в отношении Китая руководствуются предрассудками и незнанием, которые уже доведены до стадии абсурда», — отметил он.

Представитель Центрального комитета Компартии КНР выразил надежду, что подобные реакции американских властей больше повторяться не будут, призвав к хладнокровию и здравомыслию. В действиях США в отношении аэростата Ван И видит внутриполитические мотивы.

Как сообщало ИА REGNUM, на встрече с министром иностранных дел ФРГ Анналеной Бербок в Мюнхене Ван И высказал мнение, что может повториться инцидент, похожий на подрыв магистралей «Северный поток» потому, что украинский кризис затягивается. Поэтому в Китае будут предпринимать попытки для содействия мирному урегулированию конфликта, несмотря ни на что.