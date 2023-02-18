Ван И предупредил о возможных диверсиях в Европе из-за конфликта на Украине

Мюнхен, Германия, , 05:50 — REGNUM Об ущербе для всей Европе из-за кризиса на Украине рассказал глава канцелярии комиссии по иностранным делам Центрального комитета Компартии Китая Ван И. Он считает, что потери будут только нарастать, если конфликт между Киевом и Москвой будет продолжаться, сообщило издание Xinhua.

Ван И Kremlin.ru

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На встрече с министром иностранных дел ФРГ Анналеной Бербок в Мюнхене Ван И высказал мнение, что может повториться инцидент, похожий на подрыв магистралей «Северный поток» потому, что украинский кризис затягивается. Поэтому в Китае будут предпринимать попытки для содействия мирному урегулированию конфликта, несмотря ни на что.

«Какой бы сложной ни была ситуация, мы не откажемся от этих усилий», — сказал Ван И, отметив, что понимает обеспокоенность Германии по поводу сложившейся ситуации.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее лидер демократического большинства в верхней палате Конгресса США Чак Шумер призвал придерживаться тактики противостояния КНР и назвал Коммунистическую партию Китая «самой мощной автократической силой на Земле». Политик считает, что необходимо объединить усилия США и демократических государств Азии с целью «одержать верх над Китаем в конкурентной борьбе и в его агрессивных действиях».