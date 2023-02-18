КНР предупредила о новых диверсиях, похожих на подрыв «Северных потоков»
Мюнхен, Германия, 18 февраля 2023, 05:50 — REGNUM Об ущербе для всей Европе из-за кризиса на Украине рассказал глава канцелярии комиссии по иностранным делам Центрального комитета Компартии Китая Ван И. Он считает, что потери будут только нарастать, если конфликт между Киевом и Москвой будет продолжаться, сообщило издание Xinhua.
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На встрече с министром иностранных дел ФРГ Анналеной Бербок в Мюнхене Ван И высказал мнение, что может повториться инцидент, похожий на подрыв магистралей «Северный поток» потому, что украинский кризис затягивается. Поэтому в Китае будут предпринимать попытки для содействия мирному урегулированию конфликта, несмотря ни на что.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее лидер демократического большинства в верхней палате Конгресса США Чак Шумер призвал придерживаться тактики противостояния КНР и назвал Коммунистическую партию Китая «самой мощной автократической силой на Земле». Политик считает, что необходимо объединить усилия США и демократических государств Азии с целью «одержать верх над Китаем в конкурентной борьбе и в его агрессивных действиях».