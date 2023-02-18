Москва, 18 февраля, 2023, 05:45 — ИА Регнум. МИД России, комментируя зерновую сделку, посоветовал властям Киева не выдавать жажду наживы за борьбу с угрозой мирового голода. Об этом говорится в официальном заявлении дипмиссии, касающемся «черноморской инициативы» по вывозу украинского продовольствия.

Квентин Массейс. Торговая сделка

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С участием представителей России, Украины и Турции за первые 120 дней действия договора было вывезено 11,2 млн тонн продукции, за следующие 60 дней — 10,3 млн. Всего же гуманитарным коридором уже смогли воспользоваться порядка 750 судов, вывезших свыше 21,5 млн тонн продовольствия.

В ведомстве подчеркнули, что в данном случае речь идёт о «сугубо коммерческих поставках» в страны с высоким и выше среднего уровнем дохода. При этом 70% вывозимого объёма приходятся на кормовую кукурузу и фуражное зерно, а также шрот, рапс, подсолнечное масло и семена.

Доля экспорта в беднейшие страны снижается — с 4% по итогам первого этапа до 2,7% на данный момент.

«Напрашивается совет для министров из Киева — не выдавать стремление к получению валютных прибылей за борьбу с угрозами мирового голода и заботу о беднейших странах Азии, Африки и Латинской Америки», — резюмировали в МИД.

Как сообщало ИА REGNUM, украинскую пшеницу, обещанную бедным и голодающим в африканских странах, скормили свиньям в Испании. Об этом заявил обозреватель Exxpress Михаэль Кох.