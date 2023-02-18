Рига, 18 февраля, 2023, 05:12 — ИА Регнум. Действия западных стран в конфликте на Украине напоминают делёж шкуры неубитого медведя. Такое мнение высказал бывший министр обороны Латвии Артис Пабрикс телеканалу TV24.

Saeimas Kanceleja Артис Пабрикс

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«Мы не должны сомневаться в том, что все крупные страны Запада и западные компании уже потирают руки, чтобы поделить шкуру этого неубитого медведя. Конечно, украинский рынок очень прибылен», — отметил он.

Латвийский политик предположил, что к выгоде в результате конфликта захотят приобщиться все западные государства вне зависимости от того, помогали они Киеву или нет. Страны, которые скажут «мы теперь те, кто по-настоящему вам помог», обязательно будут, уверен Пабрикс.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Сенате США заверили, что украинский народ может рассчитывать на американскую поддержку в дальнейшем. Лидер демократического большинства в верхней палате Конгресса Чак Шумер обосновал необходимость снабжать Киев вооружениями тем, что «победа России на Украине приведет не к разрядке, а к еще большей воинственности России».