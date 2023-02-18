Вашингтон, 18 февраля, 2023, 05:05 — ИА Регнум. Журналист Сеймур Херш сказал, что, может быть, напишет больше о подрывах «Северных потоков», в частности, о том, как США готовились к теракту.

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Херш в обширном интервью порталу consortiumnews.com признал, что по понятным причинам подготовка диверсии проходила в большом секрете. Президенту Джо Байдену лишь сказали, что, в принципе, «мы можем это сделать».

«Возможно, я напишу больше о механизме. Поверьте мне, Белый дом не знает, кто это и что это, и что происходит — это разделение такого уровня, это очень сложно», — добавил Херш.

Как сообщало ИА REGNUM, первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский сказал, что Россия надеется, что Сеймур Херш, сказавший, что не намерен выступать на заседании Совбеза по диверсиям на «Северных потоках», всё же выступит на нём. Заседание пройдёт 22 февраля.