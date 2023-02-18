Херсонская область, 18 февраля, 2023, 05:02 — ИА Регнум. В Киеве готовят провокацию, цель которой — выставить гибель мирных жителей Снигирёвки следствием действий ВС РФ. Об этом рассказал РИА Новости глава российской администрации Снигиревского района Херсонской области Юрий Барбашов.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

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По его словам, соответствующая акция запланирована средствами массовой пропаганды ради того, чтобы дискредитировать российских военных.

«Мирных жителей Снигирёвки, которые погибли от обстрелов со стороны украинских вооружённых формирований, пытаются выдать за жертв российской армии», — сказал Барбашов.

Он подчеркнул, что «украинская армия намеренно и целенаправленно убивала жителей Снигирёвки», и об этом российская администрация муниципалитета сообщала почти еженедельно в течение восьми месяцев.

Поводом для вброса ложной информации Барбашов назвал интервью прокурора Николаевской области, в котором приводились сведения об эксгумации 27 тел мирных граждан, погибших за время управления городом российской администрацией.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Барбашов рассказал о том, что население Снигирёвки, находящейся под контролем ВСУ, страдает от репрессий со стороны украинских властей. Людей притесняют за получение гуманитарной помощи от России.