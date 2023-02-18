Херш: Вашингтон не признается сам и других заставит молчать о подрыве «Северных потоков»

Вашингтон, , 04:54 — REGNUM Американский журналист Сеймур Херш в интервью Сonsortiumnews заявил, что Вашингтон никогда не признает своего участия в подрыве «Северных потоков» и заставит молчать других людей, которые обладают достаточной информацией о произошедшем на самом деле.

Спецоперация Иван Шилов © ИА REGNUM

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Он уверен, что тонкости подрывов газопроводов известны представителям трубопроводного бизнеса, но они из-за желания работать по контрактам будут молчать.

Херш считает, что представители Конгресса США не станут изучать его расследование о подрывах «Северных потоков».

Как сообщало ИА REGNUM, Россия надеется на то, что американский журналист Сеймур Херш выступит на заседании Совбеза ООН по диверсиям на «Северных потоках».