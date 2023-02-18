Вашингтон, 18 февраля, 2023, 04:36 — ИА Регнум. Американский журналист Сеймур Херш, чьё имя в последнее время популярно в СМИ в связи с расследованием диверсии на «Северных потоках», заявил, что не считает безосновательной начатую президентом РФ Владимиром Путиным специальную военную операцию на Украине.

Иван Шилов ИА REGNUM Спецоперация

Читайте также: Al Mayadeen: Путин спецоперацией нарушил планы США по развалу России

«Определенно этому было определенное оправдание. И спецоперация произошла не без оправдания. Расширение НАТО, мысль о том, что Украина вступит в НАТО, — это вызывало беспокойство», — обосновал своё мнение журналист в интервью независимому изданию consortiumnews.com.

По словам Сеймура Херша, Америка является на данный момент самой агрессивной страной в мире.

Он напомнил об оборонительных ракетах США на границе с Китаем, которые можно моментально переделать в ракеты, способные уничтожить Москву в течение 7-8 минут.

Как сообщало ИА REGNUM, обозреватель Ахмед Муса Хомани считает, что объявлением специальной военной операции президент России Владимир Путин спас Россию, нанеся по Соединённым Штатам Америки тактический «упреждающий удар».