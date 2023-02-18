Вашингтон, 18 февраля, 2023, 04:24 — ИА Регнум. Рассчитывать на то, что Украина в конфликте с Россией одержит победу, было самоубийственным для США. Об этом в интервью Сonsortiumnews заявил американский журналист Сеймур Херш.

Иван Шилов ИА REGNUM США и Украина

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Одной из причин, по которой Киеву не победить РФ, Херш назвал коррумпированность Украины. Он уверен, что США должны были настаивать на мирном урегулировании конфликта и убедить Москву в том, что Украину не примут в НАТО.

Херш подчеркнул, что со стороны США в конфликте Украины и России было допущено много ошибок.

Как сообщало ИА REGNUM, офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер заявил, что Вашингтон готов атаковать любого союзника по Североатлантическому альянсу ради собственной выгоды. Об этом он сказал в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.