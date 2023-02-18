Вашингтон, 18 февраля, 2023, 04:19 — ИА Регнум. Госсекретарь США Энтони Блинкен на встрече с президентом Молдавии Майей Санду в Мюнхене выразил обеспокоенность приписываемыми России планами в отношении Молдавии.

ИА REGNUM ЕС — Молдавия — Россия

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Американские власти, по словам Блинкена, «глубоко озабочены» якобы «исходящими со стороны России заговорами» с целью «попытаться дестабилизировать правительство» республики.

«Мы поддерживаем Молдавию в вопросах, касающихся её безопасности, независимости, территориальной целостности, реформах, которые предпринимают правительство и президент», — цитирует Блинкена пресс-служба Госдепартамента.

Госсекретарь заявил, что Кишинёв находится в ситуации «идеального шторма» — когда угрозы извне оказались для страны ключевыми.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия разрабатывает план нападения на Молдавию, заявил 17 февраля президент Украины Владимир Зеленский.