Бейрут, 18 февраля, 2023, 04:02 — ИА Регнум. Обозреватель Ахмед Муса Хомани считает, что объявлением специальной военной операции президент России Владимир Путин спас Россию, нанеся по Соединённым Штатам Америки тактический «упреждающий удар». Об этом журналист написал в издании Al Mayadeen.

Kremlin.ru Владимир Путин

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«Владимир Путин быстро разгадал американский план, согласно которому США, при содействии украинской армии, могли бы поставить под угрозу существование России. Поэтому он сделал то, чего никто не ожидал: совершил упреждающий удар, начав спецоперацию на Украине. Тем самым Путин продемонстрировал, что распад России так и останется несбывшейся американской мечтой», — заявил Хомани.

По мнению автора, российский лидер вернул страну на мировую арену и смог воссоединить ряд стран бывшего СССР, и это возвращение с таким мощным экономическим потенциалом, культурной, интеллектуальной и политической открытостью миру не понравилось Соединенным Штатам, которые стремятся находиться единолично на вершине мировой пирамиды.

«Путину удалось убедить — американская модель больше не является мечтой ни для русского народа, ни для многих народов мира», — заключил Ахмед Муса Хомани.

Как сообщало ИА REGNUM, украинскому президенту Владимиру Зеленскому необходимо принять позицию российской стороны, чтобы ускорить начало мирного процесса. Такое мнение выразил офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.