Конгрессмен Шумер заявил, что китайский аэростат доказал агрессию КНР против Запада

Вашингтон, , 03:59 — REGNUM Инцидент с нарушением китайским аэростатом воздушного пространства США назвали свидетельством эскалации агрессии КНР против Запада. Такое мнение высказал лидер демократического большинства в верхней палате Конгресса Штатов Чак Шумер, сообщила The Washington Post.

Чак Шумер (сс)Edward Kimmel

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Он призвал придерживаться тактике противостояния КНР и назвал Коммунистическую партию Китая «самой мощной автократической силой на Земле». Политик считает, что необходимо объединить усилия США и демократических государств Азии с целью «одержать верх над Китаем в конкурентной борьбе и в его агрессивных действиях».

«Вопиющее нарушение суверенитета США китайским разведывательным аэростатом является самой свежей иллюстрацией того, как Китай непрерывно производит эскалацию своей агрессивной тактики против Запада», — также сказал Шумер.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее он заверил, что украинский народ может рассчитывать на американскую поддержку в дальнейшем. Шумер обосновал необходимость снабжать Киев вооружениями тем, что «победа России на Украине приведет не к разрядке, а к ещё большей воинственности России».