Le Figaro: во Франции делают выбор в пользу резервов вооружений в ущерб технологиям

Париж, , 03:23 — REGNUM Во французской армии должны быть подразделения, уже сформированные, готовые к бою и оснащённые боеприпасами. С этой целью в стране нужно сформировать запасы вооружения, отметил военный обозреватель Николя Баротт в статье для Le Figaro.

Франция Ольга Шклярова © ИА REGNUM

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Автор считает, что Франции придётся делать выбор между необходимостью пополнять запасы боеприпасов и развивать применение новых технологий в военной сфере. Угнаться за обеими целями не получится даже не смотря на бюджет на вооружение в €413 млрд, говорится в статье. Обозреватель указал на необходимость развивать армию не для того, чтобы она производила впечатление, а ради поддержания её эффективности.

«Либо мы платим за армию для парада, либо нам требуются войска для ведения войны», — приведены в материале слова начальника главного штаба ВС республики Тьерри Буркхарда.

«Нужно постоянно иметь заранее сформированные и готовые к бою части, оснащенные боеприпасами и имеющие необходимую для их развертывания поддержку, которые можно было бы быстро задействовать в случае необходимости», — также отмечено в статье.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Финляндии Саули Ниинистё оправдывается за количество военной помощи Украине тем, что у страны «очень длинная граница» с Россией. По этой же причине не раскрываются объёмы поддержки Киева.