Татарстан, 2 декабря, 2009, 20:16 — ИА Регнум. Одной из групп, составляющих большую группу служилых татар, то есть, татар, находившихся на службе сначала Московского княжества, а затем Русского государства являются мишары (мишари). По мере расширения российских границ на Восток служилые татары привлекались для военных операций, а также для строительства форпостов и пограничных укреплений, для охраны границ от набегов кочевников. Известно, что в 17-18 веках мишары участвовали в колонизации новых территорий Российской империи на юге и на юго-востоке, получая в награду земли и звания. Два мишарских конных полка воевали с войсками Наполеона в Отечественной войне 1812 года, а затем вместе с другими служилыми татарами и казаками в составе русской армии дошли до Парижа. Но это сравнительно недавняя история. Что касается более отдаленных периодов, то сведения о мишарах в ней крайне отрывочны и противоречивы. Общепризнанной теории происхождения мишар до сих пор нет, а ученые ведут по этим вопросам напряженные дискуссии.

Одним из признанных специалистов в области этногенеза, истории и лингвистики тюркских народов является 81-летний филолог и историк из Казани Мирфатых Закиев - действительный член Академии наук РТ и Российской академии лингвистических наук, член президиума Всемирной ассоциации тюркологов. Его труды по синтаксису, теоретическим вопросам истории тюркских языков известны в международном научном мире. ИА REGNUM Новости попросило академика рассказать о своих взглядах на теорию происхождения мишар и характеризовать состояние данного вопроса накануне Всероссийской переписи населения.

ИА REGNUM: Каковы исторические корни мишар?

Вы, наверное, знаете, что этноним "тюрк", как общее название, появился достаточно поздно - в 7 веке, когда образовался Тюркский каганат. Особую роль сыграли арабы, которые, по мере завоевания областей Тюркского каганата и поголовного введения там ислама, все народы, проживающие на этих обширных территориях, называли "тюрк". Но мало кто знает, что один из этнонимов или самоназваний тюркских народов до этого периода был "ар" или "ир", что на древнетюркском языке означает "мужчина", "человек". Основная часть этнонима "мишар" состоит из "ар" с определяющей частью "миша" - лес.

ИА REGNUM: Вероятно, ары это арии?

Именно так. В древнегреческом языке слова из другого языка принимались с аффиксом среднего рода "и". Поэтому тюркское "ар" в древнегреческом произносилось как "ари". Геродот, живший в 5 веке до нашей эры, отмечает существование рядом с ариями племен под тюркским названием "гандарии" - "хан ды ари" - арии, имеющие своего хана, и "бактр" - "бакты ар" - арии, владеющие садами, и так далее. Кроме того, этноним "ар" фиксировался в составе около 40 тюркских этнонимов: "субар" или "суар", "булгар" - речные ары, "тохар" или "дагар" - горные ары, "сакар" - сакские ары, "татар" - чужие ары. Следовательно, ары, или по-гречески арии, не были индоираноязычными, а были тюркоязычными. Этноним "субар" был зафиксирован еще во времена государства Урарту почти 3 тысячи лет до нашей эры. Фонетические варианты этого этнонима - "сабир", "сибир", "сумер". В русском языке принят вариант "шумеры". Как известно, шумеры еще в 4 тысячелетии до нашей эры создали государство и оставили богатое наследство в виде клинописи. По результатам расшифровки этих табличек было установлено, что язык шумеров изобиловал тюркскими словами.

Собственно, "ар" или "ир" - это первичные этнонимы народов, которые жили за много тысяч лет до появления вторичных этнонимов с основой "ар". Ары свободно расселялись в различных регионах, поскольку в древности не было государств с определенными границами. В зависимости от ландшафтов тех мест, где они селились, происходили их названия. Если жили по берегам рек, то их называли "субар" или "суар", если жили в горной местности, их называли "тау ар", "тавр", "дагар" или "тохар" - горные ары, "касар" - живущие в скалистых горах и так далее.

И здесь как раз пришло время остановиться на лесных арах - миша арах, от древнетюркского "миша" - лес, дерево. Те, кто бывал в Татарии, знают, что неподалеку от Казани есть река Мёша, которая также получила название от древнетюркского "миша" - этот край был когда-то очень лесист. Мишары же, вероятно, жили на разных территориях. Но регион их исторического поселения - нынешняя Мещёрская низменность в междуречье Оки и Клязьмы, где мишары (можары, маджары) жили еще в 3 тысячелетии до нашей эры. Впоследствии сама область в русском языке получила свое название именно от этого народа.

ИА REGNUM: Каким образом дошли до наших дней древнетюркские значения? Неужели древнетюркский язык каким-то образом сохранился? Какие источники для его изучения существуют?

Довольно ясные следы тюркского языка сохранились в языке американских индейцев, которые пришли на Американский континент 20-30 тысяч лет назад из Евразии. Как я уже говорил, это клинопись шумеров и так называемая "тюркская руника" - тюркская руническая письменность, которая сравнительно молода, ее относят к 7-8 векам нашей эры. В 1993 году произошло фундаментальное открытие, позволяющее пересмотреть взгляды на возникновение этой письменности. Известно, что еще в 1924 году в местечке Глозель неподалеку от города Виши во Франции были найдены рунические надписи, датированные примерно 25 веком до нашей эры. Многие европейские лингвисты пытались их расшифровать, но безуспешно. В конце прошлого столетия письмена были предложены для расшифровки турецкому специалисту по руническому письму Казыму Миршану. Миршан сумел расшифровать текст, используя тюркские языки, о чем он и сделал доклад на конференции в Сорбоннском университете в 1993 году.

ИА REGNUM: Французские исследователи неоднократно заявляли об исторической мистификации и "глозельских подделках", собранных в одном месте с конъюнктурной целью. Различные предметы, включая каменный топор и осколки керамики - всего около трех тысяч артефактов, были кем-то специально собраны в одном месте, чтобы вызвать интерес к данной местности. В Глозеле до сих пор существует музей, который активно посещается туристами...

Да, такая точка зрения тоже существует, однако даже если предметы были собраны кем-то специально в "глозельском кладе", то возраст самих табличек с письменами пока никому достоверно не удалось опровергнуть. Что касается древнетюркского языка, которым обычно называют тюркский язык до 8-10 веков, то он среди тюркологов считается изученным. Есть даже словари древнетюркского языка. Ученые Киргизии, Казахстана, Туркмении, Узбекистана, Азербайджана, Турции, Татарстана едины в своем мнении - языки их народов произошли от одного языка, а представители этих стран на уровне простых предложений до сих пор могут понять друг друга без переводчика.

Особенно близки языки кипчакской группы - татарский, киргизский и казахский. К огузской группе относятся азербайджанский, турецкий, туркменский и гагаузский языки. На формирование всех этих языков и народов в значительной степени повлияла арабская экспансия. В языках появилось много арабских заимствований. В нынешних тюркских языках, сформировавшихся приблизительно в 15 веке, эти изменения сохранились. В современных литературных языках тюркских народов арабских заимствований стало гораздо меньше.

ИА REGNUM: Была ли у мишар своя историческая родина?

Ученые-историки обычно пытаются найти прародину народа. На мой взгляд, такого быть не может, поскольку народы в древности были не столь многочисленны и, чтобы не выродиться в близкородственных браках, постоянно ассимилировались, взаимопроникали, так сказать. Но в отношении языков картина другая - язык наоборот распространялся и закреплялся на разных территориях. Так возникли германоязычные регионы, романоязычные, славяноязычные. Генотипически германцы и славяне были схожи с тюрками. Совсем другое дело - монголы и монголоиды, у которых мы до сих пор наблюдаем резкие отличия от европеоидной расы. Между прочим, среди тюркоязычных народов Урала и Поволжья представителей монголоидного типа всего 14%, а у русских - 24%.

Когда в Поволжье формировалось булгарское государство, все тюркоязычные народы, а также жившие здесь еще издавна угро-финны, вошли в его состав, приняв для себя самоназвание одного из племен - булгары, поскольку булгары стояли во главе государства. Мишары также жили в Волжской Булгарии и, возможно, были одними из правителей.

ИА REGNUM: Так мишары - это субэтнос или самостоятельный народ?

Это, конечно, субэтнос. После завоевания Волжской Булгарии войсками Батыя в 1237 году и продвижения татаро-монгольских войск дальше на Запад, русские стали называть всех, кто жил под властью татаро-монголов - татарами. Логика была проста: если народы на Востоке были не русские, значит, это были татары. Таким образом, в татары попали все субэтносы и племена, которые жили на своих территориях - кипчаки, мишары, суасы, буртасы и булгары. Отмечу, что до проведения первой переписи, которая была проведена по царскому указу среди народов края сразу после завоевания Казанского ханства в конце 16 века, те, кого сейчас называют татарами, называли себя "суасами" - речными асами или "буртасами". Буртасы - это пчеловоды, от тюркского "бурт" - улей... Мишары стали частью большого татарского народа. Хотя до сих пор некоторые мишары считают себя отдельным этносом. И каждый мишарин всегда скажет, что он - "татарин со знаком качества". Мишары действительно отличаются даже по генотипу - они более высокого роста, среди них много светловолосых, рыжих и голубоглазых. Они "более европейцы" среди всех татар. Большинство старых русских дворянских фамилий с татарскими корнями, которых известно около 500, также мишарские. Выражаясь современно, я бы назвал мишар "более продвинутыми", чем остальные татары. Они очень быстро приспосабливаются к внешней среде, очень энергичны и предприимчивы. Мишары не отказывались идти на службу к русским царям - они составляют большую группу "служилых татар", куда кроме них также входят кряшены, нагайбаки и тептяры. Однако, в отличие от них, они редко принимали православие, предпочитая служить русскому престолу, не меняя религии.

ИА REGNUM: Какова численность мишар?

Трудно сказать. Официально они везде пишутся как татары. Их много в Пензенской области - там они считаются самыми чистыми, "мишаристыми". Есть они в Ульяновской, Нижегородской областях (Окский мишарский регион) и в традиционно мишарских районах Татарии - Дрожжановском и Буинском. У нас в Татарстане их сразу можно отличить от других татар по выговору: в мишарском диалекте очень много русских заимствований и несколько иная фонетика, нет некоторых звуков, так что иногда их просто трудно понять. Зато с турками мишары общаются более свободно, чем остальные татары. Вследствие своей исторически традиционной близости к русским, мишары селились в крупных российских городах - Москве, Санкт-Петербурге. Раньше все московские дворники, например, были мишарами, приезжавшими из Нижнего Новгорода или Сергача. А после революции, когда их дети стали получать высшее образование, профессия дворников в Москве постепенно выродилась и исчезла, а сам город стал грязным.

ИА REGNUM: Ваши коллеги, в том числе, председатель Общественной организации кряшен Иван Егоров и президент Болгарского национального конгресса Гусман Халилов в своих интервью нашему агентству говорили о "кряшенском вопросе" и "булгарской проблеме". Существует ли, по-вашему, мишарский вопрос, есть ли проблема с самоидентификацией мишар в России?

Я думаю, что у мишар нет такой потребности в самоидентификации, которая имеется у кряшен и у булгар. Они считают себя частью татар. Однако между собой они стараются всякий раз подчеркнуть свою "особость" и привилегированное положение, гордятся этим. Кроме языковых различий, у них есть свои оригинальные песни, есть отличия в народных костюмах. Да и национальная психология у мишар также немного другая, чем у прочих татар.

ИА REGNUM: Как вы считаете, если в списке национальностей, подготовленном к началу Всероссийской переписи 2010 года, будет графа "мишары", много ли будет желающих в ней записаться?

Трудно сказать. В Татарстане они никак это не декларируют. Тут какой-то парадокс: они стремятся быть во главе татарского народа, считают себя его лучшими представителями. Однако среди первых лиц республики мишар сейчас почему-то мало. В современном татарском языке есть три диалекта. Это западный или мишарский, средний или кипчакский и восточный - диалект сибирских татар. В руководстве Татарстана сейчас почти все говорят на кипчакском - среднем диалекте, так как он лег в основу литературных норм.

ИА REGNUM: Казанские этнологи провели исследование родословной Минтимера Шаймиева и заявили, что он - потомок Чингиз-хана. Вы в это верите?

Нет, конечно. Есть люди типа доктора исторических наук Дамира Исхакова , которые любят такие исследования. Кстати, это Исхаков в свое время предложил не упоминать о булгарском происхождении татар - давайте, сказал он, эту булгарскую теорию не будем пропагандировать. Ведь татаро-монголы - великий народ, они покорили даже русских, русские их всегда боялись. Пусть теперь нас тоже боятся и уважают.

ИА REGNUM: Извините, но это какой-то детский сад...

Я согласен с вами. Но, тем не менее, в Татарстане это было взято на вооружение в преподавании истории края, эта идея стала доминирующей в официальной республиканской историографии. Этой же идее следует до сих пор и Институт истории АН РТ под руководством Рафаэля Хакимова . Кроме местных учебников, они пытаются воздействовать на федеральные структуры, чтобы там не ругали татаро-монгольское иго и татаро-монгольских завоевателей, потому что, якобы, это оскорбляет татарский народ. Хотя наш народ, по большому счету, к татаро-монголам отношения никакого не имеет. Так для чего переписывать историю и хвалить агрессоров?

ИА REGNUM: Целесообразно ли включать графу "мишары" в список для будущей переписи населения?

Если сами мишары не выразят желания, не заявят о необходимости такого выделения, как те же кряшены, например, то, на мой взгляд, не нужно. Но и запрещать ни в коем случае нельзя, поскольку это идет во вред всему татарскому народу. Если бы всем народам и субэтносам дать записаться так, как они хотят, то татар станет больше, потому что по итогам переписи их можно было бы объединить в одну большую группу.

В ходе переписи 2002 года, когда из списков исчезли самоназвания, многие кряшены, например, записывались не кряшенами, как хотели сначала, а русскими. Только чтобы не писаться татарами - ведь кряшены приняли христианство одними из первых среди тюркских народов, а ислам появился тут только в 10 веке... В результате, прирост татар по количеству населения в целом по России замедлился. Раньше он составлял 1% ежегодно, а тут стал всего 0,1%. Кроме того, благодаря идеям, которые навязывали руководству Татарстана Рафаэль Хакимов и Дамир Исхаков, мы испортили отношения со многими народами, например, с башкирами, поскольку им в трудах этих ученых было отказано в самоназвании. Рафаэль Хакимов записывал в татары всех. Кроме того, Дамир Исхаков стал еще ездить в Башкирию, где заявлял о том, что башкир там живет на самом деле меньше, чем татар, поэтому в будущем республика утратит свой статус...

В результате такой недальновидной политики мы, татары, везде оказались в проигрыше. И сегодня, накануне очередной переписи населения России пора бы, как мне кажется, сделать соответствующие выводы, отказавшись от глупых и вредных для татарского народа идей, от детских попыток кого-то запугать или заставить уважать.

Нам не нужно выдумывать историю, у татар она и так достаточно богата и интересна.