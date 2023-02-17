Вашингтон, 18 февраля, 2023, 02:06 — ИА Регнум. Американская актриса Стелла Стивенс умерла 17 февраля, ей было 84 года. О её кончине сообщил журнал Variety.

Цитата из кф «Шейн». Реж. Джордж Стивенс. 1953. США Разговор

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Актриса в 1962 году снялась в фильме «Девочки! Девочки! Девочки!» вместе с Элвисом Пресли. Также она известна по кинокартинам «Скажи лишь одно для меня», «Чокнутый профессор» и «Приключения «Посейдона».

Сын Стивенс рассказал, что у неё была болезнь Альцгеймера.

Как сообщало ИА REGNUM, американская актриса и секс-символ 1970-х годов Ракель Уэлч ушла из жизни 15 февраля в возрасте 82 года.