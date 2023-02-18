Вашингтон, , 02:01 — REGNUM В США растёт обеспокоенность по поводу того, что страна может перенапрячься в процессе оказания поддержки Украине в её конфликте с Россией. Этот фактор обозреватель британской газеты Times Джерард Бейкер назвал риском, который может привести к отказу Вашингтона в дальнейшем поддерживать Киев.

США и Украина Иван Шилов (с) ИА REGNUM

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Он констатировал рост обеспокоенности в США по поводу того, как участие в конфликте влияет на стратегические приоритеты и ресурсы страны. Обозреватель также рассказал об асимметрии в конфликте, которая также может привести к поражению Украины. По мнению Бейкера, важен синтез политической воли и военной мощи. В случае с Киевом, волю проявляет не Украина как участник боевых действий, а её западные союзники, поставляющие вооружение, и это может стать камнем преткновения.

«Здесь налицо две асимметрии, которые по-прежнему работают в пользу России. Это асимметрия решимости и целей», — отметил журналист Times.

Он также призвал обратить внимание на «весьма неоднозначные сигналы», которые появились в США и напомнил о рисках эскалации конфликта на Украине при оказании поддержки Киеву.

Как сообщало ИА REGNUM, конфликт на Украине запустил учёт запасов оружия и техники, а также пересмотр военных доктрин в странах всего мира запустил. О фактическом начале гонки вооружений заявило агентство Bloomberg.