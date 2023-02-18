Полянский: Россия ждёт выступление Херша на заседании Совбеза ООН по подрывам «Северных потоков»

Москва, , 01:45 — REGNUM Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский сказал, что Россия надеется на то, что американский журналист Сеймур Херш, сказавший, что не намерен выступать на заседании Совбеза по диверсиям на «Северных потоках», всё же выступит на нём. Заседание пройдёт 22 февраля.

Дмитрий Полянский Постоянное представительство Российской Федерации при ООН

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«Мы всё ещё надеемся, что господин Херш сможет выступить на заседании Совета Безопасности ООН, но рассматриваем и другие варианты», — сказал Полянский в интервью радиостанции WBAI 17 февраля.

По мнению журналиста Херша, подрыв «Северных потоков» для США будет иметь ужасные последствия.

Как сообщало ИА REGNUM, Норвегия должна быть заинтересована в проведении объективного расследования с участием России, если хочет доказать свою невиновность в подрыве «Северных потоков». Об этом 16 февраля написал постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.